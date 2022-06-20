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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов заплатить 10 млн евро за тренера «Ниццы»

20 Июня 2022 • 06:23 Комментировать

Руководители «ПСЖ» согласились заплатить солидную компенсацию «Ницце» за переход тренера Кристофа Галтье.

По информации инсайдера Фабриса Хокинса, боссы парижской команды готовы заплатить «Ницце» около 10 миллионов евро в качестве компенсации за переход наставника Кристофа Галтье. Напомним, что французский специалист готов разорвать действующее соглашение с «Ниццей» для того, чтобы стать новым главным тренером «ПСЖ».

В прошлом сезоне с парижским клубом работал аргентинец Маурисио Почеттино, под руководством которого футболисты «ПСЖ» выиграли национальный чемпионат, но неудачно выступили в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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