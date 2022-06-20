«ПСЖ» готов заплатить 10 млн евро за тренера «Ниццы»

Руководители «ПСЖ» согласились заплатить солидную компенсацию «Ницце» за переход тренера Кристофа Галтье.

По информации инсайдера Фабриса Хокинса, боссы парижской команды готовы заплатить «Ницце» около 10 миллионов евро в качестве компенсации за переход наставника Кристофа Галтье. Напомним, что французский специалист готов разорвать действующее соглашение с «Ниццей» для того, чтобы стать новым главным тренером «ПСЖ».

В прошлом сезоне с парижским клубом работал аргентинец Маурисио Почеттино, под руководством которого футболисты «ПСЖ» выиграли национальный чемпионат, но неудачно выступили в Лиге чемпионов.