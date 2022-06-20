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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» не хочет уступать своего главного тренера «ПСЖ» «по дешёвке»

20 Июня 2022 • 00:59 Комментировать

«ПСЖ» намерен пригласить в главные тренеры специалиста, который сейчас тренирует «Ниццу» - Кристофа Галтье. Однако «Ницца» вполне ожидаемо не спешит расставаться с Галтье просто так - при всем понимании того, что специалисту хотелось бы поработать с таким клубом, как «ПСЖ», в «Ницце» хотели бы хотя бы немного заработать на нем. Речь идет о сумме в 8-10 миллионов евро, уточняет footmercato.it.

Однако в «ПСЖ» готовы заплатить за трансфер до пяти миллионов евро, а также задействовать каких-нибудь игроков для заключения сделки. Устроит ли это «Ниццу», покажет ближайшее будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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