Убытки «ПСЖ» за прошлый сезон составили от 200 до 300 миллионов евро

«ПСЖ» считается самым богатым клубом в Европе, но это означает также, что там часто тратят, а потом думают, надо ли было это делать. В результате его убытки растут - в прошлом сезоне, как сообщает L'Equipe, составили от 200 до 300 миллионов евро.

При этом скоро вступит в силу новый суперконтракт Килиана Мбаппе, который точно не улучшит ситуацию с расходами и повлечет дальнейшие финансовые издержки. Выиграет ли при этом клуб вожделенную Лигу чемпионов - еще тот вопрос.

Разгрузить бюджет команды могло бы расставание с Неймаром, на которое бразильцу намекали, но он предпочел прикинуться, что не понял ситуацию.