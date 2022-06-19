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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма заявил, что побеждать в Лиге 1 сложнее, чем все думают

19 Июня 2022 • 21:34 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением об уровне Лиги 1.

Доннарумма заявил официальному сайту клуба о том, что большинство думает, что чемпионат Франции выиграть очень легко, но это не так. В лиге очень много хороших клубов, на некоторых стадионах сложно играть, болельщики гонят вперед своих, а команды бьются на поле. Если не показывать сто процентов своих возможностей, то тяжело добиться положительного результата.

23-летний голкипер в минувшем сезоне провел 23 матча, в которых пропустил 23 мяча и 9 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Стоимость Доннаруммы по данным портала transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма
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