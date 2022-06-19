«ПСЖ» может включить своих футболистов в сделку по Галтье

Игроки «ПСЖ» могут быть включены в сделку по переходу наставника «Ниццы» Кристофа Галтье в парижский клуб, сообщает L'Équipe.

Сообщается, что стороны не могут договориться о размере денежной компенсации за разрыв контракта Галтье с «Ниццей», который действует ещё два года. Поэтому включение футболистов «ПСЖ» в эту сделку должно помочь решить данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан, считавшийся одним из основных кандидатов на должность главного тренера «ПСЖ», не возглавит команду. А об отставке нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.