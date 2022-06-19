Сидибе покинул «Монако»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе покинул команду.

29-летний Сидибе не останется в «Монако», сообщает официальный сайт клуба. Монегаски решили не продлевать трудовой договор с французским защитником, футболист покинул команду в качестве свободного агента.

Джибриль Сидибе перешел в «Монако» из «Лилля» в 2016 году за 15 миллионов евро. Он провел за клуб 174 матча, забил 6 голов и сделал 23 голевые передачи с учетом всех турниров. В сезоне 2016/17 защитник стал чемпионом Франции вместе с «Монако», а в 2018 году выиграл чемпионат мира с национальной сборной. Портал transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.