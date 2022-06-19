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Чемпионат Франции. Лига 1

Сидибе покинул «Монако»

19 Июня 2022 • 14:33 Комментировать

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе покинул команду.

29-летний Сидибе не останется в «Монако», сообщает официальный сайт клуба. Монегаски решили не продлевать трудовой договор с французским защитником, футболист покинул команду в качестве свободного агента.

Джибриль Сидибе перешел в «Монако» из «Лилля» в 2016 году за 15 миллионов евро. Он провел за клуб 174 матча, забил 6 голов и сделал 23 голевые передачи с учетом всех турниров. В сезоне 2016/17 защитник стал чемпионом Франции вместе с «Монако», а в 2018 году выиграл чемпионат мира с национальной сборной. Портал transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Джибриль Сидибе
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