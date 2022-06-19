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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020

19 Июня 2022 • 12:36 Комментировать

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел уйти из национальной команды после неудачного выступления на чемпионате Европы 2020.

Как рассказал RMC Sport глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, французский футболист был настолько расстроен из-за неудачной игрой национальной команды на Евро и обрушившейся на него критики, что хотел в какой-то момент уйти из сборной. Ле Гре отметил, что это было несерьёзное заявление, так как Килиан просто был очень расстроен случившимся.

Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала чемпионата Европы в серии пенальти уступила швейцарцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе Ноэль ле Гре
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