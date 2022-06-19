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Чемпионат Франции. Лига 1

Паредес: «Месси хотел меня убить»

19 Июня 2022 • 11:17 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал о конфликте с одноклубником Лионелем Месси, который произошёл по ходу матча Лиги чемпионов в 2021 году, когда аргентинский нападающий выступал за «Барселону».

«Месси разозлился, потому что я кое-что сказал партнёрам по команде, и он услышал меня. Он страшно рассердился и напал. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой», — приводит слова Паредеса Goal.

Полузащитник также отметил, что после этого инцидента Месси вёл себя так, как будто ничего не произошло. Отношения продолжились в рабочем ключе.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист провёл в составе французского клуба 34 матча, забив в них 11 голов и сделав 15 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леандро Паредес
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