Паредес: «Месси хотел меня убить»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал о конфликте с одноклубником Лионелем Месси, который произошёл по ходу матча Лиги чемпионов в 2021 году, когда аргентинский нападающий выступал за «Барселону».

«Месси разозлился, потому что я кое-что сказал партнёрам по команде, и он услышал меня. Он страшно рассердился и напал. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой», — приводит слова Паредеса Goal.

Полузащитник также отметил, что после этого инцидента Месси вёл себя так, как будто ничего не произошло. Отношения продолжились в рабочем ключе.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист провёл в составе французского клуба 34 матча, забив в них 11 голов и сделав 15 результативных передач.