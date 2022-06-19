«Ницца» хочет подписать экс-защитника «Ливерпуля»

Руководство французской «Ниццы» планирует в ближайшее время подписать соглашение с турецким защитником Озаном Кабаком.

По информации инсайдера Экрема Конура, 22-летний футболист, права на которого принадлежат «Шальке», может в ближайшее время перебраться в «Ниццу». Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кабак на правах арендного соглашения выступал за английский клуб «Норвич».

В прошлом сезоне Озан Кабак провёл в английской лиге 11 поединков, в которых получил две жёлтые карточки. Турецкий защитник также выступал за «Ливерпуль», «Штуттгарт» и «Галатасарай».