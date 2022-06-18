Паредес продлит контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес продлит своё соглашение с клубом.

Действующий договор 27-летнего аргентинца с парижанами истекает уже через год. Стороны решили не дожидаться окончания контракта, поэтому уже договорились о подписании нового соглашения. По информации авторитетного издания L'ÉQUIPE, соглашение Паредеса с «ПСЖ» в скором времени будет продлено на один год – до июня 2024.

Леандро Паредес принял участие в 22 поединках за «Пари Сен-Жермен» в прошедшей кампании. На счету опорного хавбека один гол и две результативные передачи. Концовку сезона аргентинец пропустил из-за травмы.