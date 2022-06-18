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Чемпионат Франции. Лига 1

«Наверняка жалеет о своем решении»: Перес снова вспомнил о Мбаппе

18 Июня 2022 • 20:44 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уверен, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже неоднократно пожалел о своем решении остаться в стане парижского гранда. Перес уверен, что француз наверняка хотел бы перейти в «Реал», об этом сообщают французские СМИ.

Известно, что ранее форвард сборной Франции продлил контракт с «ПСЖ», когда казалось, что его переход в стан «сливочных» - дело времени.

«Не хотим его видеть в клубе после такого поступка», - попросили Переса на встрече поклонники «Реала».

В нынешнем сезоне нападающий «ПСЖ» сыграл в рамках национального первенства 35 матчей, в которых забил 28 голов и оформил 17 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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