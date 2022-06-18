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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабрегас ушёл из «Монако» официально

18 Июня 2022 • 12:44 Комментировать

Опытный испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас официально покинул французскую команду.

Как сообщает пресс-служба монегасков, 35-летний испанский футболист официально ушёл из французского клуба, за который полузащитник выступал с января 2019 года. Соглашение Фабрегаса с «Монако» истекло, а новый контракт стороны подписывать не стали. В прошедшем сезоне Сеск провёл во французской лиге лишь два поединка, в которых не отметился результативными действиями.

До этого Сеск Фабргеас также защищал цвета «Барселоны», «Челси» и лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сеск Фабрегас Лига 1
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