Экс-спортивный директор «Зенита» официально перешёл в «Марсель»

Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта официально занял аналогичную должность в «Марселе».

Как сообщает пресс-служба французской команды, 41-летний испанский специалист подписал с «лазурными» трёхлетнее соглашение. Последней командой Рибалты была итальянская «Парма». С 2018 по 2021 год Хавьер занимал должность спортивного директора в питерском «Зените». Рибалта также работал в «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне «Марсель» занял во французском чемпионате вторую строчку и дошёл до полуфинала Лиги конференций.