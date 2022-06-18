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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-спортивный директор «Зенита» официально перешёл в «Марсель»

18 Июня 2022 • 10:46 Комментировать

Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта официально занял аналогичную должность в «Марселе».

Как сообщает пресс-служба французской команды, 41-летний испанский специалист подписал с «лазурными» трёхлетнее соглашение. Последней командой Рибалты была итальянская «Парма». С 2018 по 2021 год Хавьер занимал должность спортивного директора в питерском «Зените». Рибалта также работал в «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне «Марсель» занял во французском чемпионате вторую строчку и дошёл до полуфинала Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лига 1 Хавьер Рибалта
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