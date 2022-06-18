Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назначил Витинье медосмотр

18 Июня 2022 • 10:38 Комментировать

«ПСЖ» становится всё ближе к трансферу полузащитника «Порту» Витиньи. По информации от журналиста Адриена Гренье, французский клуб уже назначил своему потенциальному новичку медицинское обследование.

Напомним, что «ПСЖ» ранее согласовал с «Порту» сумму трансфера за Витинью. На сделке настоял спортивный директор клуба Луис Кампос. В борьбе за португальца «ПСЖ» обошёл «Манчестер Юнайтед», который тоже был заинтересован в трансфере.

Витинья в позапрошлом сезоне успел поиграть в английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон», но так и не смог убедить руководство «волков» выкупить его по окончанию кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту ПСЖ Витинья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
10:46 · Франция. Лига 1
Экс-спортивный директор «Зенита» официально перешёл в «Марсель»
10:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назначил Витинье медосмотр
10:31 · Испания. Ла Лига
В «Реале» рассказали, подпишут ли Мбаппе в будущем
10:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подписал лучшую футболистку 2017 года официально
09:49 · Италия. Серия А
Ауа может перейти в «Рому»
07:51 · Франция. Лига 1
Экс-директор «ПСЖ» рассказал о своих достижениях в клубе
02:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не против расстаться с Неймаром, но игрок не хочет уходить
00:45 · Франция. Лига 1
Французский чемпионат начнётся 7 августа, уже известен первый соперник Месси и Мбаппе
00:35 · Франция. Лига 1
Витинья подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
17 Июня
23:03 · Испания. Ла Лига
Месси профинансировал новый онкологический центр для детей в Барселоне
23:01 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «ПСЖ» хотят как можно скорее завершить переговоры по Галтье
21:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» договорился с полузащитником сборной Португалии
19:09 · Испания. Ла Лига
«Марсель» хочет арендовать игрока «Барселоны»
16:59 · Франция. Лига 1
Мендес подписал новый контракт с «Лионом»
16:21 · Франция. Лига 1
Агент Головина сообщил, когда футболист вернётся в расположение «Монако»
Все новости
Рекомендуем