«ПСЖ» назначил Витинье медосмотр

«ПСЖ» становится всё ближе к трансферу полузащитника «Порту» Витиньи. По информации от журналиста Адриена Гренье, французский клуб уже назначил своему потенциальному новичку медицинское обследование.

Напомним, что «ПСЖ» ранее согласовал с «Порту» сумму трансфера за Витинью. На сделке настоял спортивный директор клуба Луис Кампос. В борьбе за португальца «ПСЖ» обошёл «Манчестер Юнайтед», который тоже был заинтересован в трансфере.

Витинья в позапрошлом сезоне успел поиграть в английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон», но так и не смог убедить руководство «волков» выкупить его по окончанию кампании.