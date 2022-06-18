Футболистка Лике Мартенс, которая играет на позиции полузащитника, перешла во французский «ПСЖ». Парижский гранд посредством официального сайта сообщил, что с 29-летней голландкой подписано соглашение до середины 2025 года. Она вскоре присоединится к женской команде клуба.

«Рада перейти в эту потрясающую команду. Я давно следила за «ПСЖ». Вместе мы можем добиться многого», - приводит слова Лике клубная пресс-служба.

До переезда в Париж голландка выступала в составе каталонской «Барселоны». Она покинула «сине-гранатовых» в связи с истечением срока трудового соглашения.

В 2017 году Мартенс была признана лучшей футболисткой мира.