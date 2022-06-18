Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-директор «ПСЖ» рассказал о своих достижениях в клубе

18 Июня 2022 • 07:51 Комментировать

Бывший спортивный директор Леонардо рассказал журналистам о том, что он считает своими достижениями в парижской команде.

Леонардо сказал Marca, что у него есть два момента, которые ему приятно вспоминать. Функционер отметил, что достижением он считает подписание Марко Верратти и Златана Ибрагимовича в один день, а также недавний переход звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Это самые мои большие достижения и заслуги», - добавил Леонардо.

Напомним, что Леонардо этим летом покинул парижскую команду. В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионство в Лиге 1, но вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Лига 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
07:51 · Франция. Лига 1
Экс-директор «ПСЖ» рассказал о своих достижениях в клубе
07:06 · Англия. Премьер-лига
Месси или Роналду: Ван Бастен дал ответ, кто круче 2
02:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не против расстаться с Неймаром, но игрок не хочет уходить
00:45 · Франция. Лига 1
Французский чемпионат начнётся 7 августа, уже известен первый соперник Месси и Мбаппе
00:35 · Франция. Лига 1
Витинья подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
17 Июня
23:03 · Испания. Ла Лига
Месси профинансировал новый онкологический центр для детей в Барселоне
23:01 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «ПСЖ» хотят как можно скорее завершить переговоры по Галтье
21:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» договорился с полузащитником сборной Португалии
19:09 · Испания. Ла Лига
«Марсель» хочет арендовать игрока «Барселоны»
16:59 · Франция. Лига 1
Мендес подписал новый контракт с «Лионом»
16:21 · Франция. Лига 1
Агент Головина сообщил, когда футболист вернётся в расположение «Монако»
15:35 · Франция. Лига 1
Леонардо: Я смог осуществить единственный трансфер в карьере Месси
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витиньей
13:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» провёл переговоры с Галтье
12:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предпримет новые попытки заполучить Экитике
Все новости
Рекомендуем