Экс-директор «ПСЖ» рассказал о своих достижениях в клубе

Бывший спортивный директор Леонардо рассказал журналистам о том, что он считает своими достижениями в парижской команде.

Леонардо сказал Marca, что у него есть два момента, которые ему приятно вспоминать. Функционер отметил, что достижением он считает подписание Марко Верратти и Златана Ибрагимовича в один день, а также недавний переход звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Это самые мои большие достижения и заслуги», - добавил Леонардо.

Напомним, что Леонардо этим летом покинул парижскую команду. В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионство в Лиге 1, но вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов.