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«ПСЖ» не против расстаться с Неймаром, но игрок не хочет уходить

18 Июня 2022 • 02:04 Комментировать

Нежелание Неймара покидать «ПСЖ» может стать проблемой для клуба.

После значительных трат за последние годы парижанам придётся расстаться с рядом дорогостоящих футболистов этим летом, чтобы соответствовать требованиям УЕФА в вопросе финансового фэйр-плей, сообщает L’Equipe. Одной из наиболее подходящих кандидатур на продажу считается звёздный нападающий Неймар, однако бразилец не хочет уходить, сетуя на долгосрочный контракт.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне он провёл за парижский коллектив 28 матчей во всех турнирах, став автором 13 голов и восьми результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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