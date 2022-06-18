Французский чемпионат начнётся 7 августа, уже известен первый соперник Месси и Мбаппе

Французский чемпионат традиционно стартует первым среди основной пятерки европейских турниров - как правило, это происходит в самом начале августа, и в этот раз дебют состоится 7 августа. Действующий чемпион страны, парижский «ПСЖ», в первом туре сразится с «Клермоном».

В минувшем сезоне этот клуб едва спас свое место в высшей лиге, а два своих матча с грандом проиграл с общим счетом 1:10 - в первом круге «ПСЖ» выиграл 4:0, во втором со счетом 6:1, причем Неймар и Килиан Мбаппе забили по три гола.

«Монако» Александра Головина в первом туре сыграет в гостях со «Страсбуром», обладатель Кубка Франции «Нант» также отправится в гости - к «Анже».