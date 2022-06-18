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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

18 Июня 2022 • 00:35 Комментировать

Полузащитник «Порту» Витинья близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщалось ранее, 22-летний португалец согласовал личные условия с «ПСЖ». Контракт Витиньи с чемпионами Франции будет рассчитан на пять лет, сообщает Адриен Гренье. Трансфер обойдётся парижанам в 40 млн евро. Главным инициатором сделки был новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос, недавно заменивший Леонардо.

Витинья отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами в 47 встречах за «Порту» в прошедшем сезоне. В составе португальской сборной хавбек провёл три матча, включая два недавних поединка Лиги наций против Чехии и Швейцарии.

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Порту ПСЖ Витинья
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