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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» договорился с полузащитником сборной Португалии

17 Июня 2022 • 21:50 Комментировать

Полузащитник сборной Португалии и «Порту» Витинья согласовал условия контракта с «ПСЖ».

Новый спортивный директор парижан Луис Кампос обозначил 22-летнего игрока в качестве приоритетной цели клуба для укрепления средней линии. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» уже договорился с Витиньей о контрактных условиях. В настоящий момент ведутся переговоры с «Порту». Парижский суперклуб готов выплатить чемпионам Португалии прописанную в контракте хавбека сумму отступных – 40 млн евро.

В завершившейся кампании Витинья принял участие в 47 матчах, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами. В составе сборной Португалии футболист дебютировал в марте текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту ПСЖ Сборная Португалии Луис Кампос Витинья
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