«ПСЖ» договорился с полузащитником сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии и «Порту» Витинья согласовал условия контракта с «ПСЖ».

Новый спортивный директор парижан Луис Кампос обозначил 22-летнего игрока в качестве приоритетной цели клуба для укрепления средней линии. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» уже договорился с Витиньей о контрактных условиях. В настоящий момент ведутся переговоры с «Порту». Парижский суперклуб готов выплатить чемпионам Португалии прописанную в контракте хавбека сумму отступных – 40 млн евро.

В завершившейся кампании Витинья принял участие в 47 матчах, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами. В составе сборной Португалии футболист дебютировал в марте текущего года.