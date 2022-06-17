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Чемпионат Франции. Лига 1

Мендес подписал новый контракт с «Лионом»

17 Июня 2022 • 16:59 Комментировать

Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес продлил трудовое соглашение с клубом.

30-летний футболист подписал новый договор с клубом до конца сезона 2024/25, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Бразильский хавбек защищает цвета французской команды с лета 2019 года, перебравшись из «Лилля» за 22 миллиона евро плюс 4,5 миллиона составили бонусы. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу с учетом всех турниров. Согласно интернет-порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет девять миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лилль Тьяго Мендес
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