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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина сообщил, когда футболист вернётся в расположение «Монако»

17 Июня 2022 • 16:21 Комментировать

Александр Клюев, агент, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, когда игрок вернётся в расположение команды.

«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19 числа начинается тренировочный процесс», — сказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

В прошедшем сезоне Головин провёл в составе «Монако» 40 матчей, в которых поразил ворота соперников четыре раза и отдал восемь результативных передач. В составе команды Головин стал третьим в чемпионате Франции. Таким образом, «Монако» сыграет в квалификации за право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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