Леонардо: Я смог осуществить единственный трансфер в карьере Месси

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

Леонардо сказал Goal, что рассуждал на тему возможного подписания контракта с Месси, но футболист никогда не задумывался об уходе с каталонского клуба. Когда же ситуация прояснилась, стало известно о том, что «Барселона» не может продлить трудовой договор с аргентинцем из-за финансовых правил Ла Лиги, тут же удалось осуществить единственный трансфер в карьере Месси.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 34 матчах, в которых смог забить 11 мячей и сделать 15 голевых передач во всех турнирах.