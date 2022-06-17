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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» провёл переговоры с Галтье

17 Июня 2022 • 13:20 Комментировать

Представители «ПСЖ» накануне провели переговоры с главным тренером «Ниццы» Кристофом Галтье, сообщает L'Équipe.

По информации источника, вероятность назначения специалиста на пост наставника парижской команды высока, так как переговоры проходят очень интенсивно.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «ПСЖ» объявит об отставке Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее французский специалист также работал в «Сент-Этьене» и «Лилле», с которым стал чемпионом Франции в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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