В «ПСЖ» не сомневаются, что следующим тренером команды станет Галтье

Назначение наставника «Ниццы» Кристофа Галтье на пост главного тренера «ПСЖ» считается уже решённым делом. По сведениям от французского журналиста Адриена Гренье, в руководстве «ПСЖ» не сомневаются в назначении Галтье.

При этом «ПСЖ» ещё не уволил главного тренера Маурисио Почеттино, а Галтье не расстался с «Ниццей». В ближайшее время должны быть согласованы последние детали назначения Кристофа в «ПСЖ», после чего клубы должны выпустить ряд объявлений.

Напомним, что Галтье в сезоне-2020/21 принёс «Лиллю» первый чемпионский титул Лиги 1 за последние 11 лет. В этом сезоне француз помог «Ницце» финишировать на пятом месте в чемпионате.