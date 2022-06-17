Витсель подпишет с «Марселем» контракт на два года

Полузащитник Аксель Витсель находится в шаге от перехода во французский «Марсель» на правах свободного агента. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По сведениям источника, бельгиец подпишет с «провансальцами» контракт на два года. До этого экс-футболист петербургского «Зенита» несколько лет выступал за дортмундскую «Боруссию», с которой не стал продлевать соглашение.

Напомним, что ранее Витселя связывали с переходом в туринский «Ювентус», но «старая синьора» зимой решила остановить свой выбор на полузащитнике Денисе Закарии, который перебрался из мёнхенгладбахской «Боруссии».