Леонардо: «Я ухожу из «ПСЖ» без каких-либо сожалений, у меня было своё видение»

Уже бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал свой уход из французского клуба. Бразилец заявил, что покидает парижан без каких-либо сожалений, так как следовал своему видению ситуации.

«Я ухожу без каких-либо сожалений. Честно, у меня нет сожалений. В конце концов, у меня было своё видение. Тем не менее, сейчас не время об этом говорить. Сейчас я хочу поблагодарить Катар и «ПСЖ» за предоставленную возможность поработать на клуб», – цитирует Леонардо журналист Адриен Гренье.

Напомним, что новым спортивным директором «ПСЖ» стал Луис Кампос, который прибыл из «Сельты».