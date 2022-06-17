Папен: «Месси не может быть успешен в любой команде»

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за столичный «ПСЖ».

«Месси – лицо «Барселоны», он олицетворяет этот клуб. Лионель не может быть успешен в любой команде. Трансфер стал для него серьезным испытанием. Было видно, как ему нелегко. Менять команду в таком возрасте крайне сложно. Месси уже не тот, что был пять лет назад», - передает слова Папена Sky Sport.

Месси присоединился к парижскому гранду летом прошлого года, заключив двухлетнее соглашение. До этого он на протяжении 16 лет выступал за «Барселону».