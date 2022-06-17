Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Папен: «Месси не может быть успешен в любой команде»

17 Июня 2022 • 10:16 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за столичный «ПСЖ».

«Месси – лицо «Барселоны», он олицетворяет этот клуб. Лионель не может быть успешен в любой команде. Трансфер стал для него серьезным испытанием. Было видно, как ему нелегко. Менять команду в таком возрасте крайне сложно. Месси уже не тот, что был пять лет назад», - передает слова Папена Sky Sport.

Месси присоединился к парижскому гранду летом прошлого года, заключив двухлетнее соглашение. До этого он на протяжении 16 лет выступал за «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жан-Пьер Папен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
11:44 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» не сомневаются, что следующим тренером команды станет Галтье
11:16 · Германия. Бундеслига
Агент объяснил, почему Левандовски против трансфера в «ПСЖ»
11:09 · Франция. Лига 1
Жиньяк рассказал, почему Зидану нельзя тренировать «ПСЖ»
10:55 · Франция. Лига 1
Витсель подпишет с «Марселем» контракт на два года
10:39 · Франция. Лига 1
Леонардо: «Я ухожу из «ПСЖ» без каких-либо сожалений, у меня было своё видение»
10:16 · Франция. Лига 1
Папен: «Месси не может быть успешен в любой команде» 1
10:03 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги объяснил жалобу на «ПСЖ»
08:53 · Испания. Ла Лига
Уго Санчес: «Мбаппе не отказал «Реалу», а попросил немного подождать»
08:30 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может усилиться звёздным нападающим «ПСЖ»
02:14 · Франция. Лига 1
Папен считает Мбаппе лучшим игроком в мире
01:42 · Франция. Лига 1
«Лилль» расстался с главным тренером
16 Июня
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Монако» и «Лион» – фавориты на трансфер Минамино
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» предложил 20 миллионов евро за Калимуэндо
12:47 · Испания. Ла Лига
Перес: «ПСЖ» – нам не враг»
11:18 · Италия. Серия А
Клюйверт может стать одноклубником Головина
Все новости
Рекомендуем