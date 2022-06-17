Папен считает Мбаппе лучшим игроком в мире

Бывший лидер французской сборной, а также марсельского «Олимпика», итальянского «Милана» и мюнхенской «Баварии» Жан-Пьер Папен считает лучшим игроком в мире своего соотечественника Килиана Мбаппе, который защищает цвета «ПСЖ».

Мбаппе прекрасно зарекомендовал себя с самого начала своей карьеры, к тому же, он уже успел стать чемпионом мира в составе французской сборной.

- Он не останавливает работу по самосовершенствованию. С каждым годом становится все лучше и лучше. По-моему, Килиан уже стал лучшим в мире на данный момент, - считает Папен, с которым пообщались журналисты Sky Sport Italia.