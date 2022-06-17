Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Папен считает Мбаппе лучшим игроком в мире

17 Июня 2022 • 02:14 Комментировать

Бывший лидер французской сборной, а также марсельского «Олимпика», итальянского «Милана» и мюнхенской «Баварии» Жан-Пьер Папен считает лучшим игроком в мире своего соотечественника Килиана Мбаппе, который защищает цвета «ПСЖ».

Мбаппе прекрасно зарекомендовал себя с самого начала своей карьеры, к тому же, он уже успел стать чемпионом мира в составе французской сборной.

- Он не останавливает работу по самосовершенствованию. С каждым годом становится все лучше и лучше. По-моему, Килиан уже стал лучшим в мире на данный момент, - считает Папен, с которым пообщались журналисты Sky Sport Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
02:14 · Франция. Лига 1
Папен считает Мбаппе лучшим игроком в мире
01:42 · Франция. Лига 1
«Лилль» расстался с главным тренером
16 Июня
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Монако» и «Лион» – фавориты на трансфер Минамино
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» предложил 20 миллионов евро за Калимуэндо
12:47 · Испания. Ла Лига
Перес: «ПСЖ» – нам не враг»
11:18 · Италия. Серия А
Клюйверт может стать одноклубником Головина
11:00 · Испания. Ла Лига
Гаттузо хочет видеть Веа в «Валенсии»
10:37 · Франция. Лига 1
Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон
10:24 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»
08:42 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» подписал молодого форварда «Анже»
07:38 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с клубом Лиги 1
01:54 · Испания. Ла Лига
Перес: «Мбаппе ещё может оказаться в «Реале», но мы хотим настоящего Мбаппе, а не такого»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Лилля» продолжит карьеру в Англии
15 Июня
23:49 · Германия. Бундеслига
Витсель близок к переходу во французский клуб
Все новости
Рекомендуем