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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» расстался с главным тренером

17 Июня 2022 • 01:42 Комментировать

Неудачный сезон «Лилля» обошелся его главному тренеру Жослену Гурвеннеку потерей руля команды. Сообщение о расставании со специалистом появилось на официальном сайте клуба. При нем команда заняла лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, а также сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но там потерпела неудачу в противостоянии с «Челси» в 1/8 финала.

Теперь «догам» нужен новый тренер - и им может стать португальский специалист Паулу Фонсека, который в прошлом работал как с донецким «Шахтером», так и с «Ромой». Скорее всего, контракт с Фонсекой будет подписан сроком на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Жослен Гурвеннек
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