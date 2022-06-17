«Лилль» расстался с главным тренером

Неудачный сезон «Лилля» обошелся его главному тренеру Жослену Гурвеннеку потерей руля команды. Сообщение о расставании со специалистом появилось на официальном сайте клуба. При нем команда заняла лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, а также сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но там потерпела неудачу в противостоянии с «Челси» в 1/8 финала.

Теперь «догам» нужен новый тренер - и им может стать португальский специалист Паулу Фонсека, который в прошлом работал как с донецким «Шахтером», так и с «Ромой». Скорее всего, контракт с Фонсекой будет подписан сроком на два года.