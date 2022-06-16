Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон

16 Июня 2022 • 10:37 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не входит в планы своего клуба на следующий сезон. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, французская команда хочет избавиться от аргентинца в это межсезонье.

Икарди ранее был интересен мюнхенской «Баварии», которая рассматривала аргентинца в качестве возможной замены Роберту Левандовски. Тем не менее, сейчас очевидного фаворита на трансфер Икарди пока не видно.

Напомним, что Икарди уже не является игроком основного состава «ПСЖ». Ситуация усугубилась с приходом соотечественника Мауро Лионеля Месси. В прошлом сезоне Икарди отметился всего 4 голами в чемпионате Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
11:00 · Испания. Ла Лига
Гаттузо хочет видеть Веа в «Валенсии»
10:37 · Франция. Лига 1
Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон
10:24 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»
08:42 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» подписал молодого форварда «Анже»
07:38 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с клубом Лиги 1
01:54 · Испания. Ла Лига
Перес: «Мбаппе ещё может оказаться в «Реале», но мы хотим настоящего Мбаппе, а не такого»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Лилля» продолжит карьеру в Англии
15 Июня
23:49 · Германия. Бундеслига
Витсель близок к переходу во французский клуб
21:39 · Франция. Лига 1
«Ницца» ведёт переговоры с бывшим тренером дортмундской «Боруссии»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хотел подписать Лукаку
15:43 · Англия. Премьер-лига
УЕФА отклонил жалобу Тебаса на «Манчестер Сити» 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
Ботман готов отказать «Ньюкаслу» ради перехода в «Милан»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Лион» и «Марсель» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»
14:40 · Италия. Серия А
«Рома» предложила 20 миллионов евро за Ауа
Все новости
Рекомендуем