Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не входит в планы своего клуба на следующий сезон. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, французская команда хочет избавиться от аргентинца в это межсезонье.

Икарди ранее был интересен мюнхенской «Баварии», которая рассматривала аргентинца в качестве возможной замены Роберту Левандовски. Тем не менее, сейчас очевидного фаворита на трансфер Икарди пока не видно.

Напомним, что Икарди уже не является игроком основного состава «ПСЖ». Ситуация усугубилась с приходом соотечественника Мауро Лионеля Месси. В прошлом сезоне Икарди отметился всего 4 голами в чемпионате Франции.