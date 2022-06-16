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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с клубом Лиги 1

16 Июня 2022 • 07:38 Комментировать

Алжирский экс-защитник самарских «Крыльев Советов» Мехди Зеффан официально перебрался во французский «Клермон».

Как сообщает пресс-служба французской команды, с 30-летним алжирским футболистом подписано соглашение, которое рассчитано до июня 2025 года. В «Клермон» опытный защитник перешёл на правах свободного агента, так как его контракт с самарским клубом истёк. Стоит отметить, что с «крылышками» Зеффан становился чемпионом ФНЛ и доходил до финала Кубка России.

В прошедшем сезоне Мехди Зеффан провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Клермон Мехди Зеффан
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