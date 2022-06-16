Экс-игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с клубом Лиги 1

Алжирский экс-защитник самарских «Крыльев Советов» Мехди Зеффан официально перебрался во французский «Клермон».

Как сообщает пресс-служба французской команды, с 30-летним алжирским футболистом подписано соглашение, которое рассчитано до июня 2025 года. В «Клермон» опытный защитник перешёл на правах свободного агента, так как его контракт с самарским клубом истёк. Стоит отметить, что с «крылышками» Зеффан становился чемпионом ФНЛ и доходил до финала Кубка России.

В прошедшем сезоне Мехди Зеффан провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.