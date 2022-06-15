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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» ведёт переговоры с бывшим тренером дортмундской «Боруссии»

15 Июня 2022 • 21:39 Комментировать

Французская «Ницца» планирует назначить Люсьена Фавра на пост главного тренера.

Руководство «Ниццы» больше не заинтересовано в продолжении сотрудничества с Кристофом Галтье, который изъявил желание перебраться в «Пари Сен-Жермен». Как информирует журналист Санти Ауна, новым наставником «красно-чёрных» может стать Люсьен Фавр, в прошлом уже работавший в клубе. Предварительные переговоры недавно стартовали.

Предыдущим местом работы Люсьена Фавра была дортмундская «Боруссия», которую швейцарский специалист возглавлял с июля 2018 года по декабрь 2020. У руля «Ниццы» Фавр находился в период с 2016 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Боруссия Дортмунд Кристоф Галтье Люсьен Фавр
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