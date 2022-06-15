«Ницца» ведёт переговоры с бывшим тренером дортмундской «Боруссии»

Французская «Ницца» планирует назначить Люсьена Фавра на пост главного тренера.

Руководство «Ниццы» больше не заинтересовано в продолжении сотрудничества с Кристофом Галтье, который изъявил желание перебраться в «Пари Сен-Жермен». Как информирует журналист Санти Ауна, новым наставником «красно-чёрных» может стать Люсьен Фавр, в прошлом уже работавший в клубе. Предварительные переговоры недавно стартовали.

Предыдущим местом работы Люсьена Фавра была дортмундская «Боруссия», которую швейцарский специалист возглавлял с июля 2018 года по декабрь 2020. У руля «Ниццы» Фавр находился в период с 2016 по 2018 год.