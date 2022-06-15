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Чемпионат Франции. Лига 1

Одному придётся уйти: в «ПСЖ» назревает конфликт между двумя звёздными игроками

15 Июня 2022 • 12:10 Комментировать

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас хочет быть стабильным первым номером команды. Согласно данным Corriere dello Sport, костариканец не намерен делиться игровым временем с конкурентом и хочет, чтобы клуб избавился от итальянца.

При этом сам Доннарумма не желает никуда уходить и также выступает против конкуренции с Навасом. Ситуация между коллегами по вратарскому цеху может перерасти в серьезный конфликт.

Что касается руководства «ПСЖ», то боссы клуба склоняются к тому, чтобы сделать ставку на более молодого Доннарумму.

В прошлом сезоне Лиги 1 Навас сыграл 21 матч, а Джанлуиджи принял участие в 17 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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