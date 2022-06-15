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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье хочет возглавить «ПСЖ»

15 Июня 2022 • 10:06 Комментировать

Наставник «Ниццы» Кристоф Галтье хочет стать новым тренером «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, французского специалиста привлекает вариант с работой на «Парк де Пренс».

По сведениям источника, руководство «ПСЖ» мечтает о назначении на эту должность Зинедина Зидана, но сам француз хочет стать преемником Дидье Дешама в национальной сборной.

Галтье ранее привёл «Лилль» к первому за 10 лет чемпионству Франции. Француз работал в клубе со спортивным директором Луисом Кампосом, который как раз недавно был назначен в «ПСЖ». Отмечается, что руководство «Ниццы» не против отпустить Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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