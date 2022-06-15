Звезда «ПСЖ» Неймар сыграл в престижном покерном турнире - известно итоговое место бразильца

Звездный бразильский нападающий Неймар, правами на которого владеет французский «ПСЖ», принял участие в самом престижном покерном турнире, который состоялся в американском городе Лас-Вегас.

Футболист не смог на равных соперничать с профессиональными игроками и занял в итоговой таблице лишь 60-е место.

В прошлом сезоне чемпионата Франции 30-летний форвард сыграл 22 поединка, забил 13 мячей (три - с пенальти) и сделал шесть результативных передач. Вместе с парижским коллективом Неймар выиграл золотые награды Лиги 1.