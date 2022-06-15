Экс-спортивный директор «Зенита» перейдёт в «Марсель»

Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта в ближайшее время получит аналогичную должность во французском «Марселе».

По информации инсайдера Николо Скиры, испанский специалист получит должность спортивного директора во французской команде. Рибалта подпишет с «Марселем» соглашение до лета 2025 года. Напомним, что испанец работал в питерском «Зените» с 2018 по 2021 год. Последним местом работы Хавьера Рибалты была «Парма», из которой менеджер ушёл в мае этого года.

«Марсель» в прошедшем сезоне занял в Лиге 1 вторую строчку, а также дошёл до полуфинала Лиги конференций.