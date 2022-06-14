Французские СМИ выяснили, когда «ПСЖ» объявит об увольнении Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино всё ближе к уходу с должности главного тренера.

Активные разговоры о приближающемся увольнении аргентинского специалиста ведутся уже несколько недель. Сам Почеттино неоднократно заявлял, что намерен доработать до конца свой контракт, истекающий в следующем году. По данным французского издания Le Parisien, «ПСЖ» уже договорился с нынешним рулевым об условиях прекращения сотрудничества. Об отставке будет объявлено в среду либо в четверг.

Маурисио Почеттино возглавляет парижский клуб с января 2021 года. В прошедшем сезоне аргентинец привёл команду к победе в чемпионате Франции.