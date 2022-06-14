«Бордо» понизили в третий дивизион Франции

Футбольный клуб «Бордо» понижен в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем.

По информации Maxifoot, Французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем «Бордо» Жераром Лопесом принял решение перевести клуб в третий дивизион. Подробности данного решения не разглашаются, но у «Бордо» есть ровно неделя для того, чтобы обжаловать приговор и вернуться во вторую лигу.

«Очевидно, что клуб немедленно обжалует это решение. Это жестокое решение - после почти двухчасового слушания, которое прошло в хороших условиях - лишает клуб возможности продолжить реализацию стратегии оздоровления своего финансового положения и написать новую страницу в истории «Бордо», — говорится в официальном заявлении клуба.

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 «Бордо» занял последнее место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 38 играх.