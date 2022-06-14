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«ПСЖ» близок к назначению нового тренера

14 Июня 2022 • 20:34 Комментировать

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» в шаге от назначения Кристофа Галтье новым главным тренером команды.

Ранее сообщалось о договорённости парижского клуба с Зинедином Зиданом, которому были предложены щедрые контрактные условия, однако теперь, как информирует авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, должность вот-вот получит Кристоф Галтье, ныне возглавляющий «Ниццу». 55-летний специалист сменит на посту главного тренера «ПСЖ» аргентинца Маурисио Почеттино.

Действующий контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан ещё на два года. В сезоне 2020/21 рулевой сенсационно привёл к чемпионству в Лиге 1 «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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