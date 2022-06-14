«ПСЖ» близок к назначению нового тренера

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» в шаге от назначения Кристофа Галтье новым главным тренером команды.

Ранее сообщалось о договорённости парижского клуба с Зинедином Зиданом, которому были предложены щедрые контрактные условия, однако теперь, как информирует авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, должность вот-вот получит Кристоф Галтье, ныне возглавляющий «Ниццу». 55-летний специалист сменит на посту главного тренера «ПСЖ» аргентинца Маурисио Почеттино.

Действующий контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан ещё на два года. В сезоне 2020/21 рулевой сенсационно привёл к чемпионству в Лиге 1 «Лилль».