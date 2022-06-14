В «ПСЖ» высказались о возможной смене владельца

Жан Клод Блан, являющийся генеральным менеджером французского «ПСЖ», отреагировал на слухи о возможной смене владельцев клуба.

«Я ничего не знаю по этому поводу. Нынешнее руководство в лице президента Нассера Аль-Хелаифи неоднократно выражало готовность строить проект на длительный срок», - передает слова функционера RMC Sport.

В минувшем сезоне парижский гранд довольствовался лишь победой в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов звездный коллектив снова потерпел неудачу, вылетев на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».