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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» высказались о возможной смене владельца

14 Июня 2022 • 11:33 Комментировать

Жан Клод Блан, являющийся генеральным менеджером французского «ПСЖ», отреагировал на слухи о возможной смене владельцев клуба.

«Я ничего не знаю по этому поводу. Нынешнее руководство в лице президента Нассера Аль-Хелаифи неоднократно выражало готовность строить проект на длительный срок», - передает слова функционера RMC Sport.

В минувшем сезоне парижский гранд довольствовался лишь победой в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов звездный коллектив снова потерпел неудачу, вылетев на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Жан Клод Блан
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