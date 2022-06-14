«Лион» может вернуть Толиссо

Руководители «Лиона» намерены в это трансферное окно подписать французского полузащитника Корентена Толиссо.

По информации Footmercato, французский клуб решил в этом году взять курс на возвращение доморощенных игроков. «Ткачи» уже подписали соглашение с экс-форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом, а сейчас представители «Лиона» ведут переговоры с агентами Толиссо, который сейчас является свободным агентом после ухода из «Баварии».

В прошедшем сезоне Корентен Толиссо провёл в немецком чемпионате в составе «Баварии» 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.