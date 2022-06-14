Менеджер «ПСЖ»: Трансфер Месси? Это была великолепная операция

Генеральный менеджер «ПСЖ» Жан-Клод Блан рассказал журналистам о переходе звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в парижскую команду.

Блан сказал RMC Sport, что это была великолепная и приятная операция, ведь представители парижского клуба быстрее всех продвинулись в переговорах с аргентинским футболистом. Менеджер отметил, что в «ПСЖ» до сих пор думают над тем, как получить дополнительный доход от этого перехода Месси, который является глобальным брендом.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. В прошедшем сезоне форвард провёл во французской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 14 ассистов.