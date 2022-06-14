Менеджер «ПСЖ»: Мбаппе искренен, когда говорит о том, что остался не из-за денег

Генменеджер «ПСЖ» Жан-Клод Блан поделился с журналистами своим мнением по поводу решения звёздного форварда Килиана Мбаппе продлить контракт с парижским клубом.

Блан сказал RMC Sport, что Мбаппе абсолютно искренен, когда говорит о том, что остался в «ПСЖ» не из-за денег, а из-за патриотических убеждений, ведь победы с парижским клубом отличаются от успехов с другими командами.

«Я очень рад, что Мбаппе остался с нами, ведь я восхищаюсь его карьерой и тем, как он ею управляет», - добавил менеджер.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог этим летом на правах свободного агента перейти в мадридский «Реал», но форвард принял решение продлить соглашение с «ПСЖ».