Сарабия: «Я хочу играть и чувствовать себя важным»

Вингер «ПСЖ» Пабло Сарабия признался, что хочет иметь постоянную игровую практику.

«Я не знаю, где я буду (в следующем году). Пришло время отдыха и размышлений. А пока отключитесь. Самое главное — это отличный сезон, который я пережил в Португалии [в «Спортинге].

Я хочу играть и чувствовать себя важным, посмотрим, будет ли это с «ПСЖ» или нет», - цитирует футболиста La Parisen.

30-летний Сарабия перешёл в «ПСЖ» летом 2019 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. За всё время во французском клубе он сыграл за парижан 79 матчей, в которых отметился 22 голами и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.