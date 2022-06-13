Сарабия: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия заявил, что не знает, где будет играть в следующем сезоне. Напомним, что прошлую кампанию футболист сборной Испании провёл на правах годичной аренды за лиссабонский «Спортинг».

«Моё будущее? В данный момент я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Сейчас я должен хорошенько подумать и выбрать лучший вариант для продолжения карьеры», – цитирует Сарабию французский журналист Адриен Гренье.

Сарабия перебрался в «ПСЖ» из «Севильи» летом 2019 года. В прошлом сезоне 30-летний полузащитник отметился 15 голами и 16 ассистами за лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии.