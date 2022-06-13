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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-защитник «Сочи» может перейти в «Сент-Этьен»

13 Июня 2022 • 12:29 Комментировать

Опытный французский защитник Адиль Рами, выступавший за «Сочи», может продолжить карьеру в «Сент-Этьене».

По информации Goal, 36-летний французский футболист может этим летом перебраться в «Сент-Этьен», который в прошедшем сезоне вылетел из элитного французского дивизиона. Стоит отметить, что последним клубом Рами был «Труа», а этим летом бывший защитник «Сочи» станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Адиль Рами провёл в Лиге 1 в составе «Труа» 17 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. До этого француз также выступал за «Лилль», «Милан», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и другие известные клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Адиль Рами
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