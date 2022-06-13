Ван Бастен назвал трёх легендарных футболистов, которым уступает Месси

Бывший голландский нападающий Марко ван Бастен провел параллель между аргентинцем Лионелем Месси и такими легендами мирового футбола, как Пеле, Йохан Кройф и Диего Марадона.

«Марадона, Пеле и Кройф – три величайших футболиста в истории, они невероятны. Что касается Месси, то Лео тоже потрясающий игрок, однако Марадона превосходит его своей индивидуальностью. Лео не тот, кто пойдет на битву в первых рядах», - передает слова ван Бастена belN Sports.

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает за французский «ПСЖ». Аргентинец является рекордсменом по выигранным «Золотым мячам» - на его счету семь таких наград.