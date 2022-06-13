Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент рассказал о будущем Головина в «Монако»

13 Июня 2022 • 11:24 Комментировать

Российский полузащитник Александр Головин останется в «Монако». Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» заявил представитель футболиста Александр Клюев.

По словам агента, 17 июня его клиент выйдет из отпуска и присоединится к монегаскам на тренировочном сборе. Как сказал Клюев, Александра все устраивает в нынешней команде.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона россиянин мало играл из-за повреждений. Однако во второй части Головин стал игроком основы и помог «Монако» завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Лиги 1 полузащитник забил три гола и отдал четыре ассиста в 27 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
11:33 · Франция. Лига 1
Ван Бастен назвал трёх легендарных футболистов, которым уступает Месси
11:24 · Франция. Лига 1
Агент рассказал о будущем Головина в «Монако»
11:04 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» сегодня вновь обсудят трансфер Шкриньяра 1
11:04 · Голландия. Эредивизие
«Марсель» хочет подписать экс-полузащитника «Аякса»
10:49 · Франция. Лига 1
Верратти: «Я в «ПСЖ» уже 10 лет, я всё отдал этому клубу»
10:20 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Серии А
09:20 · Франция. Лига 1
Верратти: «ПСЖ» усердно работает, чтобы побеждать
09:20 · Франция. Лига 1
Почеттино выбрал место для продолжения карьеры
09:05 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» надеялись, что Почеттино уйдёт в «Манчестер Юнайтед»
08:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов улучить предложение по Шкриньяру
08:04 · Франция. Лига 1
Мбаппе против того, чтобы Галтье стал новым тренером «ПСЖ»
07:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился с новым главным тренером
01:34 · Франция. Лига 1
Кимпембе хочет прояснить своё будущее в «ПСЖ»
12 Июня
22:29 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предпринял последнюю попытку перехватить Погба у «Ювентуса»
20:10 · Франция. Лига 1
Компани может возглавить французский клуб
Все новости
Рекомендуем