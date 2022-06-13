Агент рассказал о будущем Головина в «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин останется в «Монако». Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» заявил представитель футболиста Александр Клюев.

По словам агента, 17 июня его клиент выйдет из отпуска и присоединится к монегаскам на тренировочном сборе. Как сказал Клюев, Александра все устраивает в нынешней команде.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона россиянин мало играл из-за повреждений. Однако во второй части Головин стал игроком основы и помог «Монако» завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Лиги 1 полузащитник забил три гола и отдал четыре ассиста в 27 матчах.