«ПСЖ» выбрал главного тренера после отказа Зидана

Во Франции назвали самого вероятного кандидата на пост главного тренера «ПСЖ» после неудачных переговоров с Зинедином Зиданом. Экс-тренер мадридского «Реала» ответил отказом на предложение руководства парижского топ-клуба.

Как информирует Get French Football News, фаворитом на пост рулевого чемпиона Лиги 1 является Кристоф Галтье, ныне работающий в «Ницце». Официально о назначении специалиста могут объявить в ближайшие несколько дней.

Ранее стало известно, что аргентинец Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ». Под его руководством команда выиграла чемпионский титул и суперкубок страны.

Раскрыта причина увольнения Почеттино из «ПСЖ»